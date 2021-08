À Schaerbeek, on s’active en vue de la rentrée… la dernière avec le Covid on espère.

Dans l’institut Frans Fischer à Schaerbeek, les vacances et le farniente semblent déjà bien loin : ici, on réaménage les classes, on trie, on range, on nettoie la cour de récréation… même la route devant l’école se refait une beauté avec un nouvel asphaltage. "On sera prêt pour la rentrée", assure le directeur Nikolaos Giaprakis, dans le rush de l’organisation des examens de seconde session entre quelques papiers sur les attributions des enseignants et les circulaires organisant cette rentrée (une nouvelle fois) marquée par le Covid.

, sourit résigné le directeur derrière son masque. Dans les couloirs, on ne compte en effet plus les pots de gel hydroalcoolique, les panneaux