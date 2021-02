Ce jeudi, le ministre de la Santé répond aux questions des députés sur la gestion de la crise sanitaire en commission spéciale Covid.

Ce jeudi, la commission spéciale Covid entend pour la seconde fois les membres du gouvernement concernés : le ministre-Président Rudi Vervoort (PS), le ministre de la Santé Alain Maron (Ecolo), le ministre de l’Emploi Bernard Clerfayt (Défi) et la secrétaire d’État à la Transition économique Barbara Trachte (Ecolo). Cette fois-ci, l’opposition a fourbi ses armes, libéraux en tête. Pour l’occasion, le MR a compilé l’ensemble des dysfonctionnements relevés par les nombreux experts et acteurs de terrain entendus lors des commissions “spéciale Covid”. Maisons de repos, hôpitaux, CPAS, pharmacies, etc.

L’exercice manque certainement d’objectivité mais, dans l’ensemble, l’avis de la plupart de ces experts est unanime : les autorités bruxelloises, Alain Maron en tête, ont manqué de leadership, d’écoute du terrain, de réactivité, d’anticipation, etc. Le ministre Alain Maron n’est bien évidemment pas le seul responsable de la situation critique survenue dans les maisons de repos lors de la première vague. En tant que ministre de tutelle, il en porte néanmoins la responsabilité politique.