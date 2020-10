La cour d'assises de Bruxelles a prononcé, mardi vers 15h40, une peine de 22 ans de prison à l'encontre de Gheorghita-Iulian Zaharia. Cet homme de 34 ans a été reconnu coupable du meurtre de sa compagne, Ulfet Akgül, commis en janvier 2018 à Schaerbeek. Juges et jurés n'ont retenu aucune circonstance atténuante à Gheorghita-Iulian Zaharia, reconnu coupable du meurtre de sa compagne. Ulfet Akgül, âgée de 43 ans, a été retrouvée morte dans son appartement, avenue du Diamant à Schaerbeek, le 10 janvier 2018 vers 18h00. Elle se trouvait dans son lit, sous une couette, la tête enveloppée dans un sac en plastique serré autour du cou, et les pieds et poings liés.

Les médecins légistes ont déterminé que la mort remontait à environ 48 heures, soit au 8 janvier en soirée, et que la cause principale était une asphyxie provoquée par des manoeuvres de strangulation.

Les enquêteurs ont également appris par la meilleure amie de la victime que cette dernière vivait depuis deux mois avec un homme prénommé Iulian. Celui-ci s'était installé chez elle. Ulfet lui avait toutefois confié qu'elle commençait à ne plus supporter son petit ami et lui avait demandé de quitter son appartement.

Gheorghita-Iulian Zaharia a été arrêté le 18 janvier à Lille (France), repéré parce qu'il utilisait les cartes bancaires de la victime. Dès sa première audition, il a avoué avoir étranglé Ulfet Akgül, durant la nuit du 8 au 9 janvier 2018, à la suite d'une dispute au cours de laquelle Ulfet l'a agressé physiquement.