Araignées, maison hantée et chaudron : au Centre d'art fantastique, il n'y a pas qu'à Halloween que les monstres et sorcières sont de sortie. Niché au cœur du site industriel des anciennes glacières de Bruxelles, le Centre est bien décidé à vous faire voyager cet été grâce à son Golf Imaginarium. Un parcours de 18 trous semé d'embûches plus frigorifiques les unes que les autres.

Une fois armé de votre masque et de votre stick, et après la désormais incontournable désinfection des mains, soyez prêt à entrer dans l'arène. Les premières épreuves vous sembleront peut-être aisées mais restez sur vos gardes, un crâne à l'allure inoffensive pourrait bien vous surprendre.

© D.R.



Arrivés à la moitié du parcours, il vous faudra affronter l'antre des sorcières. Toiles d'araignée, chaudron et vieille dame au nez crochu tenteront de vous détourner de votre but. Mais pas de panique, restez concentré sur le trou et tout ira bien. A moins que vous ne vous perdiez dans le brouillard qui envahit le green à proximité de la maison hantée...

Si vous parvenez au bout du 18e trou, n'hésitez pas à prolonger un peu votre voyage en allant faire un tour à l'exposition Trolls & Bestioles 2020. Des artistes belges et internationaux y ont déposé 80 créatures étranges que vous pouvez départager en votant pour vos deux œuvres préférées. Et si l'une d'elles vous plaît particulièrement, il vous est possible de l'adopter : la meilleure enchère (minimum 30 euros par oeuvre) remportera la bestiole.

Un minigolf atypique à découvrir en famille jusqu'à la fin de l'été, du mercredi au dimanche de 14h à 17h à Saint-Gilles.