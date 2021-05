Commandes en ligne, réservation de notre heure de visite : tout comme notre quotidien, nos habitudes d'achat se sont adaptées à la crise sanitaire. Mais si les grandes enseignes ont largement profité de l'augmentation de l'e-commerce, pour les petits commerces, ce virage numérique n'est pas facile amorcer. Nombre d'entre eux ne disposaient pas, ou ne disposent toujours pas, d'un e-shop, voir même d'un site Internet.

Face à ce constat, la filiale belge du géant américain Google a décidé d'investir dans l'accompagnement numérique des commerçants locaux. Trois communes belges, une par Région, bénéficieront gratuitement d'un programme de coaching permettant à tous leurs petits commerces qui le souhaitent de renforcer leur présence en ligne. A Bruxelles, c'est Etterbeek qui a été choisie, notamment pour sa réponse rapide. "Etterbeek compte 850 commerces et près de 4 000 entreprises enregistrées. Ce réseau commercial très dense a beaucoup souffert de la crise car il fonctionne beaucoup avec les travailleurs de l'Union européenne. Il nous était donc impossible de dire non à cette initiative totalement gratuite pour la commune", explique le bourgmestre Vincent De Wolf (MR).

Concrètement, les PME inscrites au programme recevront jusqu'à quatre heures de coaching personnalisé en fonction de leurs besoins. Elles seront ainsi aidées dans la création ou l'optimisation de leur site web, d'une boutique en ligne et/ou d'un outil de réservation en ligne. Des conseils leur seront également donnés sur les canaux et stratégies de marketing numérique. "Avant le digital était important mais on pouvait s'en passer. Aujourd'hui, c'est la norme. Le commerce en ligne a triplé pendant le confinement et est resté élevé car les gens ont appris à l'utiliser. Or ce sont les sites étrangers qui en bénéficient pour le moment. C'est pourquoi les petits commerces doivent avoir une présence en ligne. Pas forcément un gros site mais être référencé comme entreprise sur Google permet de recevoir quatre fois plus d'appels", assure le CEO de Google Belgique Thierry Geerts.

En septembre, la campagne #ChèreEtterbeek sera lancée pour sensibiliser les consommateurs à acheter local. Quatre commerces ont accepté d’être ambassadeurs de cette initiative : Vanessa Renard (chocolaterie), Freshmed (supermarché méditerranéen), Optic Derenne (opticien) et Léopold Café Presse (café). Ouverte fin 2018, la chocolaterie de Vanessa Renard a du se lancer en ligne plus tôt que prévu. "La mise en place d'une boutique en ligne était dans mes plans mais ça trainait. Avec la crise, je n'ai pas eu le choix. Je l'ai lancée à Pâques l'année passée et je l'ai réactivée à Noël. Ca m'aide à planifier la production des chocolats, que je réalise seule dans mon atelier. Cette présence en ligne est importante pour moi car c'est de la visibilité en plus. Aujourd'hui, c'est de venu un réflexe de chercher les magasins en ligne pour vérifier les heures d'ouverture, les commentaires laissés par des clients, etc."