Comme le parlement francophone bruxellois, il y a une semaine, il a validé pour ce faire le vademecum reprenant une série de modalités pratiques pour les faire fonctionner. Le MR et le PTB se sont abstenus. Les assemblées bruxelloises avaient déjà adopté en décembre dernier une modification de leurs règlement pour autoriser le lancement de cette première mondiale.

A présent, ce sont les règles du jeu plus précises qui ont été adoptées au terme de mois de concertation.

S'agissant d'un baptême du feu mondial, le dispositif sera suivi de près et évalué après deux ans. L'initiative avait été lancée en 2017 par l'actuelle présidente du parlement francophone bruxellois, la députée bruxelloise Magali Plovie (Ecolo).

Le vademecum a été élaboré au cours des six derniers mois en co-construction entre différents groupes de travail parlementaires avec des experts.

Sans être exhaustif, les règles du futur jeu démocratique prévoient notamment l'envoi de 10.000 lettres papiers de façon aléatoire aux habitants de la Région; leur traduction en six langues et une traduction en format audio de la lettre en français sur le site democratie.brussels; la création d'un numéro 0800 pour permettre aux personnes tirées au sort de poser leurs questions et de s'inscrire sans devoir passer par la plateforme internet. Les participants seront défrayés à la fois pour leur temps de préparation, leur présence aux réunions, dont celle de suivi.

Des séances de préparation spécifiques avant chaque réunion seront organisées pour les citoyens qui le souhaitent.

L'ensemble du dispositif sera encadré par un comité d'accompagnement composé d'experts externes (académiciens, juristes, etc.) désignés par le parlement après avoir fait acte de candidature.

Un système de binôme entre participants permettra de s'assurer de leur bonne intégration dans le processus.

Les premières réunions de ce type de commission sont prévues en 2021.

Satisfait de l'avancée démocratique que constituent ces commissions délibératives, le MR s'est abstenu car il aurait voulu avoir des indications plus précises sur l'impact budgétaire du nouveau dispositif. Il souhaite aussi que les participants maîtrisent au moins une des deux langues nationales et davantage d'ouverture dans l'appel à candidatures pour le comité d'accompagnement.

Le PTB a quant à lui estimé que le dispositif n'allait pas assez loin pour "descendre dans la rue".