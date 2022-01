De nombreux mouvements parmi lesquels World Wide Demonstration for Freedom et Europeans United for Freedom appellent les citoyens européens en désaccord avec les restrictions sanitaires prises face à la pandémie de coronavirus à venir manifester dimanche après-midi à Bruxelles. Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS) a autorisé la tenue de l'événement.

Selon le programme prévu par les mouvements citoyens, les manifestants belges sont invités à se rassembler dès 11h00 à la gare Bruxelles-Nord. Ils seront rejoints à partir de 12h00 par ceux venus d'autres pays européens. De nombreux voyages en cars et trains sont organisés pour leur permettre de converger vers Bruxelles. Le cortège devrait s'étirer au fil des arrivées. Il se rendra au cœur du quartier européen, dans le parc du Cinquantenaire, où des discours sont prévus dès 14h30. Les organisateurs espèrent voir défiler des centaines de milliers de personnes dans les rues de la capitale européenne et la baisse de gravité de la maladie avec le variant Omicron pourrait en effet motiver plus de personnes que précédemment à demander la levée des restrictions sanitaires. Au travers de cette manifestation, les organisateurs disent défendre "la démocratie, les droits de l'Homme et le respect de la Constitution". Europeans United for Freedom estime sur son site internet que la propagation du Covid-19, la saturation des hôpitaux en rapport et le décès de personnes à la santé fragile ne justifient pas de déroger aux libertés fondamentales garanties par la démocratie. "La pire maladie que nous avons importée de Chine n'était pas le virus, mais le totalitarisme", selon son propos. Le mouvement critique aussi le manque de débat public en amont des décisions prises par les gouvernements sur base des conseils d'experts scientifiques.

"Pas contre les mesures Corona en tant que telles"

"Nous ne sommes pas contre les mesures Corona en tant que telles", a déclaré Tom Meert, le président d’Europeans United, l’un des organisateurs de la manifestation. "Nous sommes particulièrement opposés à la manière antidémocratique dont elles sont mises en œuvre. Le débat ouvert est le meilleur vaccin contre une société malade de la polarisation", dit-il. Selon lui, il s’agira d’une manifestation pacifique.

11h: les personnes qui sortent de la gare sont fouillées

Les manifestants affluent vers la gare du Nord. Certaines stations de métro connaissent une forte affluence. Ceux qui sortent de la gare sont systématiquement fouillés par la police, rapporte het Nieuwsblad. Selon notre journaliste sur place, de nombreux néerlandophones sont présents.