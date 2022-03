"Nous sommes un groupe de citoyens, nous faisons ce que le gouvernement ne fait pas", explique Erik, qui est au four et au moulin sur le trottoir. "On propose à boire, à manger, froid ou chaud si jamais les gens ont besoin d'un peu de chaleur, et de quoi s'amuser pour les enfants, aussi." Très vite, le groupe a pris de l'ampleur, si bien que les vivres arrivent parfois en surabondance.

"Il y a parfois de trop, les gens nous donneraient leur maison s'ils le pouvaient, confie Erik, mais il faut parfois réguler, c'est déjà arrivé que nous ayons trop de sandwichs, et qui n'ont pas tenu très longtemps au soleil." Alors, l'organisation demande à tout qui veut participer à "ce gigantesque élan de solidarité" de consulter le groupe Facebook au préalable afin de ne pas encombrer le trottoir, ni de gaspiller.