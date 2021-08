A. F. et L. B.

Tout semble indiquer que l’auteur se trouvait déjà sur place.

Grazia O., 85 ans, une résidente du Clos Bizet, une maison de repos située sur la chaussée de Mons à Anderlecht, a été égorgée. Aucun suspect n’a encore été interpellé. "Ce lundi 23 août, la police a été avertie d’un assassinat dans une maison de repos d’Anderlecht", confirme une porte-parole du parquet.

C’est une infirmière qui a découvert le corps peu avant 5 h 30 et qui a contacté le 112.

Contactée par nos confrères de Het Laatste Nieuws, la direction n’était pas en mesure d’affirmer qu’il s’agissait d’un meurtre. " La seule chose dont on est sûr, c’est qu’une enquête est en cours en raison d’un décès. Mais un meurtre ? Une dame égorgée ? Personne ne nous a fait part de ça… Nous n’avons aucune information supplémentaire", affirme Gerda Hanssens, directrice ad interim. "Nous avons tous été affectés et le personnel a pu rapidement reprendre le travail. Par ailleurs, aucune personne tierce n’est autorisée à entrer et sortir de la maison de repos durant la nuit."