Le personnel soignant des unités de soins intensifs et des urgences demande plus de personnel et de reconnaissance.

"On veut plus de personnel, adapté à ce bordel. Des places pour se garer, pour ne pas galérer. Des salaires plus décents, on restera plus longtemps. Plus de reconnaissance, ça prendra tout son sens." C'est en chanson ce matin à l'entrée du site Horta que le personnel soignant des unités de soins intensifs et des urgences a partagé ses revendications. Depuis 20h mercredi, le personnel est en grève et compte bien faire entendre sa voix.

"Dans l'état actuel de nos services, nos patients sont en danger. C'est pour eux qu'on est en grève, pour une continuité et une qualité des soins", explique Marie Couvreur, infirmière aux soins intensifs. "On est en sous-effectif et la charge de travail ne cesse d'augmenter. Certains patients restent parfois sans surveillance parce qu'on ne peut pas être partout à la fois." Avec ses collègues, elle demande donc un renforcement du personnel, au minimum sous la forme d'équipes mobiles capables de venir surveiller les patients lorsque les infirmières sont appelées en réanimation.

"Dans les faits, on n'est pas seulement infirmières : quand l'aide soignante n'est pas là, on fait son travail en plus du nôtre et c'est pareil quand l'aide logistique ou la secrétaire sont absentes. On nous demande constamment d'outrepasser nos compétences sans jamais nous accorder aucune reconnaissance", déplore de son côté Aurore Monis. La reconnaissance, c'est l'autre grande revendication du personnel soignant. "Notre salaire ne prend pas en compte les pauses qu'on n'a pas le temps de prendre, les heures sup' quasi quotidiennes ou les formations qu'on donne à d'autres unités de soins." Les infirmières demandent donc une revalorisation salariale et un meilleur accompagnement face aux risques professionnels.

Troisième grand point de protestation : la mobilité. "Vu nos horaires, les transports en commun ne sont pas une option. Pourtant, il n'y a aucun endroit où se parquer : les personnes qui commencent à 8h arrivent à 6h45 pour pouvoir trouver une place. Et ne parlons même pas des amendes que l'on se prend quand on fait des heures sup'. En fait, on paie pour travailler !", dénonce Esther B. Face à cette situation, le personnel exige un remboursement intégral des frais de mobilité.

La direction de l'hôpital assure quant à elle que toutes les dispositions sont prises pour accueillir les patients en toute sécurité et qu'elle donne la priorité au dialogue social. "Les discussions sont en cours avec les unités de soins concernées et les représentants des syndicats pour trouver des solutions aux problèmes évoqués. Un calendrier de rencontres a été élaboré et suivi depuis plusieurs semaines et des propositions concrètes ont déjà été formulées."

Une réponse qui ne satisfait pas les infirmières : "On est face à une bureaucratie qui passe son temps en réunion et qui est complètement déconnectée de la réalité du terrain. Depuis la mi-mars, on a pris les négociations au sérieux, on a vraiment argumenté. Résultat : ils ne nous donnent que des miettes. Des infirmières qui font grève, c'est historique mais on est obligé d'en arriver là, sinon ils ne nous écoutent pas. La direction ne nous a même pas prises au sérieux quand on a déposé le préavis, elle était en panique il y a quelques jours quand elle a compris qu'on irait jusqu'au bout."

La grève se poursuivra jusqu'à demain matin, 7h.