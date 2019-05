Le mouvement de grève entamé lundi dès 22h00 dans les prisons de tout le pays est bien suivi.

Dans douze prisons flamandes, moins de la moitié du personnel s'est présenté mardi matin. Moins d'un quart des agents était présent dans cinq prisons flamandes et Saint-Gilles, selon les chiffres de l'administration pénitentiaire. Les informations sur le suivi au niveau des établissements du sud du pays seront communiquées plus tard dans la matinée. "Moins de 50% d'agents se sont présentés dans divers établissements", a déclaré la porte-parole de l'administration pénitentiaire, Kathleen Van De Vijver. Les chiffres sur les prisons wallonnes et de Forest-Berkendael à Bruxelles arriveront plus tard dans la matinée.

C'est à Termonde, Hasselt, les deux prisons de Louvain, Audenarde et Saint-Gilles, que le mouvement de grève est le plus important. À Termonde, seuls 12,5% des gardes se sont présentés pour le shift du matin. A Louvain Central, ce chiffre s'élève à 14,7% et 15,5% à Hasselt. À Audenarde, 16,7%. À Louvain secondaire, la présence est de 21,1% et à Saint-Gilles, de 21,8%.

Dans les établissements pénitentiaires d'Anvers, Beveren, Bruges, Gand, Merksplas, Turnhout et Wortel, entre 25 et 50% du personnel s'est présenté ce matin.