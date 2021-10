"Cela fait des mois que les missions de base (bilans de santé, dépistages sensoriels, vaccinations autres que COVID, promotion à la santé,…) sont mises en ‘’veilleuse’’ au profit du tracing (garde en soirée et durant le week-end, mise en quarantaine, fermeture de classes, …). " C’est ce qu’on peut lire dans un communiqué de presse de la CNE ce vendredi. Le personnel chargé de la vaccination et du tracing cessera donc ces deux tâches, et ce dès lundi. Cette annonce ne concerne cependant que les écoles libres, étant donné que les syndicats ont déjà négocié un ultimatum similaire jusq'à la fin du mois, selon Yves Hellendorff, secrétaire national de la CNE pour le secteur non-marchand. "A Bruxelles, un accord a été trouvé entre les ministre Maron et Linard pour que ça soit la Cocom qui reprenne le tracing", mais dans les faits, les travailleurs n'ont pas encore vu de changement.

Le syndicat tire la sonnette d’alarme et pointe du doigt l’abandon d’autres tâches telles que "le dépistage des problèmes de santé, aggravés par les périodes de confinement et de fermeture des écoles ". Avant d’ajouter "comment justifier de laisser tomber les autres problèmes de santé de ces jeunes au profit de mesures discutables dans la lutte contre le COVID ? " Le secrétaire général précise : "La volonté du personnel n'est pas de prendre en otage les jeunes mais, au contraire, de les protéger" en se libérant des nouvelles tâches pour retourner à leurs fondements. Yves Hellendorf ironise : "Soit on admet que la Promotion de la Santé à l'école (PSE) ne sert à rien, soit on les laisse se concentrer sur des missions abandonnées depuis deux ans".

Des tâches vides de sens

Outre le fait que les tâches de tracing et de vaccination soient considérées comme un frein à l’accomplissement de leurs missions classiques, les membres du personnel PSE explique aussi qu’elles sont vides de sens."Pourquoi fermer les classes et retrouver les mêmes jeunes ensemble dans les quartiers, les activités sportives,… ? Le décalage est énorme entre la "liberté retrouvée" dans la société et les directives de tracing." Il est également question du sens donné à une campagne de vaccination si intense chez les 12-17,"alors que ce n’est pas cette génération qui court un risque sanitaire majeur ".

Le tout couplé à des gardes téléphoniques soirs et week-ends, une mauvaise planification et des dispositifs "foireux ", le personnel n’en peut plus et attend une réaction du monde politique "garantissant que les missions de base de promotion de la santé soient prioritairement assurées" dans le courant de la semaine prochaine "ou après les vacances de Toussaint maximum", confirme Yves Hellendorff. La semaine prochaine, une discussion entre les ministres concernés aura lieu afin de redéfinir la notion de cluster et les fermetures de classes qu'ils impliquent. Selon le secrétaire général de la CNE : "Cela n'a plus de sens de fermer les classes, puisque les jeunes se côtoient en dehors, et donc les gardes n'ont pas de sens non plus".