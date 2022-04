"Réfection des trottoirs et de la voirie avec la suppression des îlots centraux, création d’une piste cyclable bidirectionnelle du côté impair, sécurisation des différents carrefours…" L’avenue Bourgmestre Jean Hérinckx va faire peau neuve. Mais vu la largeur de la voirie, on ne découvrira pas cette nouvelle jeunesse avant longtemps.

Le 19 avril les travaux commenceront par la construction du trottoir côté pair. Cette étape durera quatre semaines.

Le stationnement sera conservé

Suivront le trottoir côté impair, la piste cyclable du même côté et la réfection de la voirie. Les travaux descendront la rue. Ils débuteront alors par le tronçon et entre l’avenue de Messidor et l’avenue de la Ferme Rose, puis celui entre l’avenue de la Ferme Rose et l’avenue Jean Burgers et enfin entre l’avenue Jean Burgers et l’avenue de Boetendael. Sept mois sont prévus pour ces phases. Le trafic sera interrompu par tronçon concerné. L’avenue deviendra donc temporairement un cul-de-sac. Les avenues de la Ferme Rose, Jean Burgers et château de Walzin resteront accessibles.

L’échevin en charge des travaux publics Thibaud Wyngaard explique que la réfection prévoit la conservation du stationnement des deux côtés de l’avenue. De plus, "l’espace public sera rendu plus sécurisant et confortable […] Une attention particulière sera portée à la gestion des eaux dont une certaine quantité sera infiltrée dans le sol à l’aide de matériaux perméables au niveau de zones de stationnement. Les eaux de la partie haute de l’avenue seront redirigées vers le parc Brugmann."