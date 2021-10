Des dizaines d'endroits ont été perquisitionnés à Bruxelles et dans d'autres villes par plus de 1000 agents de police. Le but étant de lutter contre la mafia de la drogue en interpellant de nouveaux suspects et en fouillant de nouveaux bâtiments.

La police vise surtout un trafic de cocaïne dans lequel sont impliqués des clans de la mafia italienne et de la mafia albanaise. Ce trafic était géré depuis la Belgique, l'Allemagne et l'Italie.

L'opération a débuté vers 4 heures du matin où les policiers se sont rassemblés devant le siège de la police fédérale de Bruxelles. Une heure plus tard, les équipes partaient sur le terrain pour mener entre 120 et 130 perquisitions dans des dizaines d'endroits de la capitale, notamment à Molenbeek et Saint-Josse-ten-Noode, comme l'annonce la RTBF. "L’appui des forces d’intervention des unités spéciales a été requis car plusieurs suspects recherchés étaient réputés dangereux et lourdement armés", ont commenté nos confrères.

Le procureur fédéral a confirmé à HLN que les perquisitions ont eu lieu à 80% à Bruxelles. D'autres interventions policières ont également eu lieu en Flandre et en Wallonie.

Ce lundi, la police avait perquisitionné 13 endroits différents à Anvers. 10 personnes avaient été arrêtées.

Ce déploiement a été orchestré après la découverte de nouvelles informations trouvées dans des messages des téléphones de Sky ECC.

Le parquet fédéral commentera ce déploiement policier en fin de journée lors d'une conférence de presse.