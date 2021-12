Le ring intérieur de Bruxelles a été entièrement dégagé à hauteur de Vilvorde-Koninglso depuis 8h30, rapporte le Centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum). Deux voies avaient été bloquées après une collision entre six véhicules survenue vers 06h30. L'accident avait provoqué un embouteillage de plus de 12 kilomètres, qui a duré deux heures, mais qui est en train de se résorber.

Le trafic sur le ring extérieur de Bruxelles n'a pas non plus été épargné par les perturbations ce matin, un accident étant survenu à Woluwe-Saint-Étienne vers 07h00. Là aussi, deux voies ont été bloquées pendant un certain temps, entraînant un embouteillage d'une demi-heure, mais entre-temps, la voie a été complètement dégagée.