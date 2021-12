Un incendie s’est déclaré ce lundi midi à Molenbeek-Saint-Jean dans une maison de trois étages située rue du Korenbeek. Le feu s’est développé au premier étage, générant un grand dégagement de fumée. Accompagnés d’une ambulance et des équipes du Smur, les pompiers bruxellois sont intervenus avec deux autopompes et deux camions munis d’échelles.

© Robert Dekock

Heureusement, les habitants, à savoir une personne au rez-de-chaussée et un parent et deux enfants au premier étage, sont sains et saufs. Les occupants des étages supérieurs étaient quant à eux absents au moment du sinistre.

Selon les pompiers bruxellois, l’origine de l’incendie serait accidentelle. Le gaz et l’électricité ont dès lors été coupés. Le premier étage est désormais inhabitable. Le zone de police Bruxelles-Ouest et les services communaux se chargent de reloger les habitants.

© Robert Dekock

© Robert Dekock