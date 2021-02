Gudule, la marque de vin bio bruxelloise va bientôt déménager. Actuellement implantée chez Greenbizz, l'incubateur bruxellois de projets durables, Gudule espère pouvoir prochainement poser ses valises à quelques mètres de là, sur le site de Tour&Taxis. Thierry Lejeune, à l'origine du projet, vient tout juste d'introduire la demande de permis d'urbanisme.

L'objectif : rénover la gare en ruine pour y installer une boutique et un espace Horeca encore à définir, probablement un bar à vins et peut-être un restaurant. A l'arrière, le Bruxellois développera un espace de production de vins. Cette nouvelle localisation lui permettra de s'approcher du centre-ville, dans un quartier en pleine mutation. "Mon activité ne génère pas beaucoup de nuisances pour les riverains, précise-t-il d'emblée. Tour&Taxis est une zone qui sera de plus en plus fréquentée alors que Greenbizz est plutôt un lieu de destination. Ca nous permettra d'élargir notre visibilité et de faire du site une véritable attraction touristique en proposant au public de venir visiter les lieux pour vois comment on produit le vin."

Si Greenbizz lui a permis de lancer Gudule il y a trois ans, Thierry Lejeune prévoyait déjà son départ vers un lieu plus approprié. "Actuellement, on est installé dans un hangar qui n'est pas prévu pour faire du vin. On souffre un peu de certaines conditions pas top. Par exemple, on a trois fois rien en terme d'évacuation d'eau et la température moyenne du bâtiment est trop élevée pour stocker du vin."

Ce nouveau terrain lui permettrait en outre d'accroitre sa production. "J'ai produit environ 35 à 40 000 bouteilles du millésime 2020. Le but est de m'approcher des 50 000 bouteilles mais je ne cherche pas à aller plus loin que ça pour conserver ma façon de travailler actuelle, qui garantit la qualité des produits."

Gudule propose ses vins en bouteille depuis un an et demi. "Ca se passe assez bien malgré le contexte actuel, notre notoriété est grandissante. L'année passée, on a vendu un peu plus de 15 000 bouteilles et on a obtenu quatre médailles dans les concours avec notre premier millésime."

Thierry Lejeune espère pouvoir déménager en 2022, idéalement à la fin du printemps ou au début de l'été. "La plage pour déménager est très courte puisqu'il faut le faire après avoir mis en bouteille le millésime précédent et avant d'avoir les raisins du millésime suivant. On entend rénover la gare quasiment dans son état d'origine donc on espère pouvoir commencer ces travaux-là avant l'obtention globale du permis."

Le coût des travaux est estimé entre 1 et 1,5 million d'euros.