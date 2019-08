Comme l'indiquent nos confrères de la RTBF, l’insulte de trop pour elle, c’était samedi dernier lorsqu'elle revenait de chez son compagnon en pleine journée pour rentrer chez elle. Lydie Thonnard s'est alors fait interpeller, puis siffler.





Il s'agissait là de la fois de trop pour cette demoiselle qui a eu la brillante idée de transformer sa frustration en chanson, comme elle l'explique sur le site de la RTBF. "Je ne me suis pas dit : 'je vais dénoncer quelque chose' . Je me suis juste dit : 'ça m’énerve et je chante pour évacuer' . Puis au final je me suis dit : 'oh, c’est sympa, je ferais bien un truc avec ça'".





Cette professeure de musique a alors réussi à transformer toute sa frustration en une chanson qu'elle a postée sur la page La Schaerbeekoise, un groupe de citoyens de sa commune de Schaerbeek, et sur son profil.