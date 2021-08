La Zone de Police Bruxelles Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode) a indiqué dans un communiqué vouloir "augmenter la reconnaissance du phénomène de harcèlement de rue en sensibilisant le grand public".

"Toutefois, souvent, les victimes hésitent à déposer plainte. C’est particulièrement le cas lorsque les faits de harcèlement ne se traduisent pas par des violences physiques", commente le commissaire divisionnaire, Frédéric Dauphin, chef de corps de la police locale Bruxelles Nord. Six opérations ont donc eu lieu en avril et mai dans la zone pour sensibiliser les auteurs de "remarques ne constituant pas une infraction". D’autres opérations similaires vont avoir lieu prochainement.

Une brochure disponible

Une brochure de sensibilisation a été récemment publiée et est disponible sur le site de la zone de police. Elle met en évidence le principe de consentement, et rappelle les gestes à suivre pour les victimes et témoins, ainsi que les conséquences pénales pour les auteurs.

Une formation pour les policiers en partenariat avec l’ASBL "Touche pas à ma pote" a également été mise en place et débutera mi-septembre. "L’objectif de la formation est d’apprendre à mettre en pratique la loi "Harcèlement sexiste" ou "Harcèlement de rue" de 2014 via des mises en situation pour les policiers. Cela permet de traduire l’application des normes au travers d’un travail policier de qualité, via un accueil des victimes adapté et une rédaction des PV complète".

"Nous pensons que les modules de formation vont favoriser l’échange entre les membres du personnel sur leur perception de ce type de fait. Cet échange sera certainement porteur aussi sur la perception de l’égalité des genres au sein de l’organisation", explique dans le communiqué Frédéric Dauphin.