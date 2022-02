Les nouveaux locaux de l'athénée royal Victor Hugo de Haren ont été inaugurés, jeudi après-midi, par la ministre de l'Éducation en FWB Caroline Désir et par Frédéric Daerden, ministre du Budget et de tutelle pour l'organisme Wallonie-Bruxelles Enseignement.

En septembre prochain, l'école disposera d'une capacité de 220 élèves, qui augmentera au fil des prochaines années avec l'occupation progressive des nouvelles classes."L'ouverture de classes supplémentaires est un acte important et fort de l'école", a fait valoir Caroline Désir (PS). "Cela représente une priorité et un défi de taille pour la Fédération Wallonie-Bruxelles."

© Facebook



Sur accord du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles donné en août 2019, l'athénée Royal Victor Hugo a été ouvert en septembre 2019 dans des anciens bâtiments de bureaux situés avenue de la Métrologie à Haren. Le réaménagement des espaces a permis de créer rapidement six classes, une salle polyvalente et des bureaux administratifs.

Le bureau d'études Burtonboy SPRL a ensuite été désigné en juillet 2020. Le marché de travaux, d'un montant de près de 2,5 millions d'euros, a été attribué en mai 2021 à l'association momentanée Dero Construct et Troubleyn SA.

À l'issue d'un chantier d'une durée de moins d'un an, 10 nouvelles classes, deux laboratoires, un local pour éducateurs, des sanitaires et des archives ont été créés au premier étage. Il y a désormais aussi dans l'ancien parking du sous-sol une cuisine, un réfectoire, une salle de fitness, des sanitaires et divers locaux techniques. Les abords de la cour de récréation ont également été réaménagés.

© Facebook

Le chantier comporte une autre phase qui sera finalisée pour septembre 2023. Elle prévoit la rénovation des façades et l'aménagement du 2e étage avec 10 classes supplémentaires, un laboratoire et un atelier artistique.



"Investir dans les bâtiments scolaires, c'est contribuer à rendre notre enseignement plus attractif et à renforcer son accessibilité notamment dans les zones en tension démographique comme à Bruxelles", a estimé Frédéric Daerden. "Dans les prochaines années, nous allons investir comme jamais pour réussir la transition pédagogique et climatique de nos écoles."