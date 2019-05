Un incendie s'est déclaré ce jeudi vers 22h20 sur le terrain qui doit abriter la future prison de Haren. Une baraque en bois dans laquelle vivent plusieurs opposants au projet était la proie des flammes.





L'incident se serait produit au moment où les occupants préparaient le repas. Une casserole aurait pris feu. Ce dernier se serait alors propagé dans la construction de fortune. "Il y a eu des petites explosions dues à des petites bouteilles de gaz pour camping", explique le porte-parole du Siamu, Walter Derieuw.





Les pompiers ont retiré du lieu trois bouteilles de 10L de propane. L'incendie a fait un blessé. Ce dernier est brûlé au 2e et 3e degré à une jambe et à un bras. Selon cette personne, un autre individu a été victime du feu, il ne s'est pas présenté. La cause de l'incendie est accidentelle.