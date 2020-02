Outre un lit et des repas chauds, les sans-abri peuvent bénéficier de soins médicaux ainsi que de soins vétérinaires pour leur animal.

Depuis ce lundi 3 février, le site Illochroma, situé dans le quartier du Bourdon à Uccle, héberge les foyers temporaires de la Fondation Prince Laurent qui était à la recherche d'un nouveau lieu d'accueil pour son plan hiver. Une vingtaine de places sont proposées à des sans-abri et leur animal de compagnie dans des abris de chantier chauffés et équipés de dortoirs. Outre un lit et des repas chauds, les sans-abri peuvent bénéficier de soins médicaux ainsi que de soins vétérinaires pour leur animal. Une équipe de trois éducateurs est également présente sur place pour encadrer les personnes hébergées.

François Lambert-Limbosch, échevin de l'Action Sociale et de la Prévention à Uccle, tient à "saluer toute une chaîne d'acteurs qui ont permis à ce projet d'aboutir, à commencer par le propriétaire privé du site qui accueille ces logements temporaires, les services communaux, le CPAS et la police qui faciliteront le projet pendant toute sa durée, ainsi que l'agence régionale Bruss'Help qui nous avait approchés pour évoquer la situation d'urgence de la Fondation Prince Laurent". Les abris seront accessibles jusqu'au 3 mai 2020 de 20h à 9h.