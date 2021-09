"Mascotte" de la Basilique de Koekelberg, le Husky baptisé "Helios" a disparu ce mardi. Un "vol" selon la conciergerie, car l’enclos et la porte du jardin de la Basilique ont en effet été fracturés.

Helios est de couleur blanche et grise, et est âgé de six ans. Selon les premières informations issues des caméras de surveillance, le méfait aurait été commis par deux jeunes garçons et une fille.

Les personnes qui ont vu l’animal sont invitées à appeler le 02/421 1660, ou à prendre contact avec le commissariat de police de Ganshoren.