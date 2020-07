Le Vaux-Hall Summer a ouvert ses portes la semaine dernière. A partir de ce dimanche 12 juillet, c'est le sport qui entre en scène.

Vendredi dernier, le Vaux-Hall Summer a marqué le début de cette saison de Hello Summer avec un premier week-end riche en animations : danse, musique, activités pour enfants, jeux de société, cinéma, yoga, etc. Ce dimanche et jusqu'au 30 août, c'est le sport qui s'installe au cœur des quartiers de Bruxelles, Laeken, Neder-Over-Heembeek et Haren.

Sous le parasol de Hello Summer, la Ville de Bruxelles offre, en collaboration avec ses clubs, plusieurs disciplines en formule itinérante et gratuite afin d’en assurer l’accessibilité à tous les publics. Chaque dimanche, c’est dans deux de ces quartiers qu’ont lieu ces rencontres sportives et sociales mettant à l’honneur le basket-ball 3 contre 3 et l’athlétisme. Cerise sur le gâteau : les champion.ne.s des grands clubs bruxellois seront présent.e.s pour partager leurs meilleurs conseils.

Pour le premier de ces événements sportifs, rendez-vous ce dimanche 12 juillet de 14h à 18h à Neder-OverHembeek (rue de Beyseghem) et dans le cœur de Bruxelles (place du Nouveau Marché aux Grains) pour des initiations et animations hautes en couleur.

De plus, Neder-Over-Heembeek (Versailles, du jeudi 6 au dimanche 9 août), Laeken (Cité Modèle, du jeudi 13 au dimanche 16 août) et Ambiorix (Square, du jeudi 20 au dimanche 23 août) accueilleront des espaces multisports dotés de mobilier urbain : tables de ping pong, quilles de Mölkky et de Kubb, terrains de pétanque et de badminton.