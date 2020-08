La Ville de Bruxelles proposera à compter de jeudi des animations gratuites dans plusieurs quartiers excentrés dans le cadre de l'événement estival Hello Summer, a annoncé mercredi l'ASBL Brussels Major Event (BME) en charge de l'organisation. En voici le détail :

Neder-Over-Heembeek , sur l'avenue de Versailles dès jeudi. Chaque jeudi et vendredi, de 14h à 22h sont organisés des contes, des activités circassiennes, un atelier de réparation de vélo, des tatouages éphémères, de la musique ou encore des initiations aux percussions, aux échasses, au graffiti et au breakdance.

Le samedi, toujours de 14h à 22h, place aux ateliers scientifiques, au cours de zumba, à une déambulation festive, de la musique et des projections de courts-métrages sur grand écran. Enfin, le dimanche après-midi jusqu'à 20h, le public pourra participer à des initiations à l'improvisation théâtrale, un atelier de recyclage, un cours de zumba, un karaoké, une déambulation ou faire des bulles de savon colorées. De l'eau potable et des brumisateurs seront mis à la disposition des visiteurs étant donné les températures élevées attendues ce week-end.

© DR



Des bulles de loisirs s'installeront ensuite du jeudi 13 au dimanche 16 août dans le quartier de la Cité Modèle à Laeken puis du jeudi 20 au dimanche 23 août au square Ambiorix .

Dans le centre de Bruxelles, des activités ont démarré en juillet et seront organisées tout du moins jusqu'à la fin août dans les quartiers des Marolles et Anneessens .

"Nous allons également renforcer les initiatives existantes organisées par nos associations locales et nos maisons de quartier, nos artistes du cru et nos centres culturels, nos maisons de jeunes ou encore nos clubs sportifs" , ajoute l'échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements Delphine Houba (PS). "La programmation de chaque lieu a donc été tissée de concert avec l'ensemble de ses acteurs de terrain, de quoi offrir aux riverains une expérience culturelle et citadine qui sort de l'ordinaire".

En plus de ces événements de quartiers, Hello Summer propose des activités depuis début juillet et jusqu'à la rentrée de septembre au Vaux-Hall , au coeur du parc de Bruxelles. De la musique prendra également place dès ce jeudi soir et jusqu'à fin août sur l'esplanade de la Cité administrative .

La programmation peut être consultée sur le site www.hellosummer.be.