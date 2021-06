Les indicateurs montrent que la situation sanitaire s’améliore enfin de façon significative. C’est donc avec créativité et un zeste d’audace que, depuis le 12 juin et jusqu'au 29 août, la Ville de Bruxelles propose une foule d’activités dans différents lieux de la Ville, pour la plupart gratuites et pour tous.souligne Delphine Houba, échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements. "

Voici une liste non-exhaustive des événements proposés.

Le festival Hopla!

Le festival Hopla! a commencé le 12 juin et se poursuit jusqu'au dimanche 4 juillet. Depuis 2007, ce festival se déploie dans la Ville de Bruxelles, offrant un vaste choix de productions circassiennes contemporaines. Devenu itinérant depuis 2015, il mise depuis toujours sur la convivialité, l’accessibilité et la sensibilisation de tous les publics. L’objectif est de bâtir des ponts entre le cirque et la ville, les arts circassiens et le public. Cet été, onze compagnies proposeront un florilège de spectacles dans les quartiers, les places, les parcs, dans le respect des jauges propres aux mesures sanitaires.

L'événement se tiendra ce samedi et dimanche à 15h au théâtre de Verdure dans le parc d’Osseghem, à côté de l'Atomium, ce dimanche de 14h à 17h au Mont des Arts et le samedi 26 juin à 15h30 et dimanche 27 juin à 16h dans le parc Meudon – Rue des Trois Pertruis, 1120 Neder-Over-Heembeek.

Brussels Short Film Festival

Le Cinéma Galeries, dans les galeries de la Reine, propose une session pluriel à un public de plus en plus varié tous tous les samedis du 19 juin au 14 août à 22h00.

Easy summer swing

L’univers particulier des années folles de même que la passion pour le swing et pour les danses vintage des années 1920 à 1940 séduisent de plus en plus d’adeptes. Des initiations de danses dynamiques en solo sont proposées par Easy Swing, telles que le Charleston, le Jazz roots ou encore le Lindy hop. Le tout, au son d’un live band ! L'événement se tient les samedi 19 juin et 24 juillet à 18h30 au Vaux Hall, dans le parc Royal.

Les Fifty Sessions

Créés il y a cinq ans, les Fifty Sessions sont devenues année après année un véritable label de qualité à Bruxelles, un passage obligatoire pour les artistes émergents, belges ou internationaux. Suite à la belle collaboration de l’année dernière avec le Vaux-Hall Summer, les deux partenaires remettent le couvert. Pour l’édition estivale, proposent des sessions hebdomadaires mettant en lumière deux artistes et un.e DJ belges. Rendez-vous tous les mercredis du 23 juin au 11 août pour des concerts dans un cadre unique.

Retrouvez l'ensemble du programme sur le site www.hellosummer.be