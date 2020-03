Jeudi dernier, Henry Tombeur a bien cru que son heure avait sonné. Vers 15h, l’appartement de son voisin a pris feu. La fumée a rapidement envahi le palier du cinquième étage et les quatre appartements voisins, dont le sien. "Mon voisin stocke de nombreuses poubelles et des objets en tous genres dans son appartement. Pour une raison encore inconnue, plusieurs objets ont pris feu et les flammes ont ravagé son appartement", se souvient cet Etterbeekois de 73 ans.

Henry est en chaise roulante depuis trois ans. "Je vis au 136 avenue Général Henry à Etterbeek. Tous les jours, vers 15h, je me repose suite à mon état de santé préoccupant. Alors que j’étais allongé sur mon lit dans ma chambre, j’ai soudainement ressenti la fumée me piquer au nez. L’alarme incendie s’est rapidement mise en marche. Ma chambre est située à l’arrière du bâtiment et je me suis alors levé pour rejoindre mon living. À ce moment-là, j’ai entendu des cris d’enfants depuis le palier. J’ai alors ouvert ma porte d’entrée et été assailli par une impressionnante fumée noire", explique-t-il.

Henry s’est alors rendu vers l’avant de son appartement, dans son living, et a ouvert la fenêtre pour respirer de l’air frais. "Il y avait déjà un pompier présent à ma fenêtre du cinquième étage. Trois autres pompiers sont entrés par la porte d’entrée mais j’étais en train de perdre connaissance. Je ne parvenais plus à respirer. J’ai alors été emmené dans l’ambulance où l’on m’a administré les premiers soins. J’ai été soigné sur place avant d’être hébergé à l’hôtel Derby situé avenue de Tervueren", ajoute-t-il.

© Demoulin



© Demoulin



Le voisin a lui été brûlé à la main tandis que tous les autres habitants sont sortis de l’immeuble par l’issue de secours. "Le lendemain, j’ai eu le bonheur de retrouver le petit garçon de sept ans que je croyais mort sur le palier. Nous nous sommes serrés dans les bras, j’ai eu si peur !"

Il tient aujourd’hui à remercier les services de secours, pompiers et ambulanciers, qui lui ont sauvé la vie. "Ils ont été extrêmement efficaces. On entend parfois que les pompiers se font caillasser et insulter, mais ils prennent des risques pour sauver la vie des autres et je leur en suis infiniment reconnaissant", conclut-il.