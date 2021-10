La grande maison de ventes parisienne présente dès ce lundi et jusqu’au 20 octobre dans son antenne bruxelloise une quinzaine de planches et de dessins originaux des plus grands auteurs de la bande dessinée franco-belge.

Clou de cette exposition et de la future vente parisienne, l’unique planche des aventures de Tintin L’Île Noire à demeurer en mains privées. "Elle fut offerte par Hergé à Jacques Topor qui, en 1971, eut l’intuition d’aller frapper aux portes des dessinateurs pour obtenir de leur part une planche originale, lesquels dessinateurs se demandaient bien ce qu’on pouvait faire de tels travaux préparatoires. Aujourd’hui, cette planche est estimée au bas mot à 900 000 euros", explique Vinciane De Taux, directrice d’Artcurial Bruxelles.

Quick et Flupke et Tintin sont encore présents, l’autre dessin puissant montre Neil Armstrong être accueilli sur la lune à sa sortie de la capsule Apollo par les héros de papier.

Raimond a eu de la chance

Sont à voir encore dans l’autre pièce et dans le couloir : deux rarissimes dessins de Roba, deux feutres grand format dédicacés à un certain Raimond (avec i) et signés Giraud et Franquin, le premier montrant un portrait de Blueberry, le second Le Nid du Marsupilami, ou encore une sculpture en résine de 55 cm de haut du Chat docteur en grève, fruit d’une collaboration en 2015 entre Philippe Geluck et Jeanne Susplugas réalisée au profit de la Fondation Erasme.

De Franquin enfin, ce joli dessin réalisé en réponse à un courrier de lecteur qui lui demandait comment on créait une bande dessinée. J. B.

Artcurial, 5 avenue FD Roosevelt à 1050 Bruxelles, jusqu’au 20 octobre. La vente aura lieu à Paris le 20 novembre à 11h (L’univers du créateur de Tintin) et à 14h30 (bandes dessinées)