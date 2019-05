A la suite d'un accident lors d'une course-poursuite entre un jeune en cyclomoteur et des policiers dans la nuit de vendredi à samedi à Molenbeek-Saint-Jean, des heurts sont survenus entre des jeunes et la police samedi soir à hauteur de la rue d'Ostende, de la rue de Menin et de la rue Alphonse Vandenpeereboom, selon une information du groupe Sudpresse confirmée dimanche par le porte-parole de la police de Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Berchem-Sainte-Agathe, Koekelberg, Ganshoren et Jette).

La police a procédé à huit arrestations administratives et trois arrestations judiciaires. Parmi les jeunes interpellés, deux ont été mis à la disposition du parquet de Bruxelles dimanche matin. Le jeune qui a eu un accident a été hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger. Son cyclomoteur a été écrasé par un véhicule de police, qui a également été endommagé dans l'accident.

Une vingtaine de jeunes se sont rassemblés samedi soir à proximité du lieu de l'accident. Des patrouilles de police ont été envoyées sur place. Des jeunes ont commencé à jeter des pierres vers les policiers. "La situation a été rapidement maîtrisée, même si c'était un peu difficile à certains moments", a commenté Johan Berckmans, le porte-parole de la police de Bruxelles-Ouest. "Après une heure, le calme était de retour".

Concernant les trois arrestations judiciaires, la porte-parole du Parquet de Bruxelles Stéphanie Lagasse explique qu'un des jeunes a été relaxé, mais sera auditionné ultérieurement. Le dossier d'un jeune majeur a été mis à l'instruction. Le troisième, un mineur, a été présenté devant un juge de la jeunesse.