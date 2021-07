La commune de Woluwe-Saint-Lambert recherche des candidats-locataires pour reprendre l’exploitation du moulin de Lindekemale. Ce bâtiment classé se situe en bordure de la Woluwe. Il comprend les vestiges d’un des plus anciens moulins à eau de la Région. Propriété communale depuis 1955, il était occupé par un restaurant gastronomique depuis les années '70.

Le projet doit être en rapport avec l’exploitation d’un établissement de restauration/café. La commune exclut les projets de dancing ou d’animation musicale exclusivement, salle-de-jeux et les activités contraires aux bonnes mœurs.

Les candidatures sont à déposer contre accusé de réception au service Secrétariat, 1e étage, 2, avenue Paul Hymans à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, entre 8h et 12h et entre 13h30 et 16h30, sous pli portant la mention “Le Moulin de Lindekemale – Bail commercial”. Les offres devront être remises au plus tard le 17/09/2021 à 16h30.

Intéressés ? Voici le détail des conditions de reprises : https://fr.woluwe1200.be/2021/07/15/60196.html.