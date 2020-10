La fermeture des restaurants et cafés a été rapide. Certains assurent toujours un service livraison ou à emporter, mais pour d’autres, cette fermeture laisse de facto des marchandises et stocks alimentaires périssables invendus. Pour éviter un gaspillage massif de ces denrées et les redistribuer aux personnes précarisées, Woluwe-Saint-Pierre a pris contact avec la Croix-Rouge.

Dès ce lundi, les restaurateurs pourront donc valoriser ces légumes, fruits, viandes et autres produits frais ou moins périssables et permettre, via la Croix-Rouge, de fournir des repas aux plus défavorisés.

"Ce beau partenariat entre la commune, la Croix-Rouge et les restaurants évite un énorme gaspillage et permet à une grande association de poursuivre son action sur le terrain, explique Antoine Bertrand (Ecolo), échevin de la Vie économique locale. Plus que jamais, il nous faut être solidaire. Je salue déjà nos restaurateurs pour leurs généreux dons, malgré des temps difficiles."

Les restaurateurs sont invités à contacter la Croix-Rouge via Justine Forthomme, responsable de la cellule urgence alimentaire, au 0495/72.82.79.

Une carte interactive pour les plats à emporter

Pour celles et ceux qui assurent quand même un service à emporter ou de livraison, la commune a mis en place une carte interactive et invite ainsi les citoyen.ne.s à passer commande chez leur horeca du coin. Inscription et informations à venir sur woluwe1150.be/coronavirus/carte-commerces/