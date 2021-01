Initié conjointement par l’ASBL Communa et Everecity, ce projet met seize logements à disposition d’un public de femmes sans-abri. Il est rendu possible par le Plan de relance et de redéploiement de la Région bruxelloise qui prévoit près de 6 millions d'euros en 2021 pour le relogement durable de personnes sans-abri.

Pour le ministre de l’Action sociale et de la Santé, Alain Maron (Ecolo), "l’objectif est de permettre à des personnes sans-abri particulièrement fragilisées de retrouver dignité, stabilité et autonomie par le biais du logement. Ce projet contribue à l’objectif de relogement de 500 personnes et familles sans-abri d’ici la fin 2021, objectif poursuivi en étroite collaboration avec la secrétaire d’Etat au Logement Nawal Ben Hamou (PS)".

Pour rappel, le dispositif Housing First part du principe que la personne sans-abri pourra plus facilement résoudre les problèmes qui l’ont amenée en rue si elle dispose d’un logement. Chaque femme relogée à Evere bénéficiera ainsi d’un accompagnement médico-psychosocial adapté et individualisé. Une coordination entre les différents acteurs est mise en place pour veiller à l’intégration harmonieuse du projet dans le quartier.

"Par le montage du projet, un ensemble de seize logements, complétés d'un local collectif destiné à la mise en place d'actions conviviales, sera occupé dès le mois d’avril 2021 pour un terme de quatre ans", précise le président d'Evercity Mathieu Vervoort.

Les travaux de rénovation et d’aménagement débutent cette semaine à Evere.