Deux personnes, dont le frère de la victime, ont été placées sous mandat d'arrêt pour le meurtre d'un bijoutier anderlechtois commis le 24 août 2020 à Montignies-sur-Sambre, annonce Sudinfo. Les deux personnes ont été inculpées d’assassinat et de tentative d’assassinat.

Pour mémoire, le bijoutier anderlechtois Lamnaouarre (47 ans) rendait visite à l'un de ses petits frères lorsque deux hommes ont surgi des buissons pour canarder le véhicule dans lequel se trouvait la victime, accompagnée d'une autre personne. Cette dernière a pu s'échapper.

Pas Lamnaouarre, qui a pris deux balles dans le corps et n'a pas survécu. Les deux auteurs présumés - Houssain le frère du bijoutier donc et un certain Nasser - ont été placés sous bracelet électronique. La chambre du conseil décidera de leur sort, à court terme, ce mercredi.