L'agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise hub.brussels a présenté mardi son plan de sortie du confinement.

Des publics ont été identifiés comme en difficulté au fort de la crise du Covid-19, notamment les femmes, les commerçants, les restaurateurs et les cafetiers. hub.brussels a décidé d'adapter son fonctionnement pour au moins les prochains mois et parle d'une 'transition' d'après crise dont l'objectif est de "pérenniser l'entreprise bruxelloise". Il est question d'actions immédiates de relance visant les publics fragilisés par la crise et de transition économique privilégiant des productions relocalisées et décarbonées et une économie circulaire.

La directrice générale de hub.brussels, Isabelle Grippa, défend que "hub.brussels ne pouvait continuer comme avant. Avec le soutien des cabinets, hub.brussels a co-construit le recentrage de ses activités pour déployer dans des délais très courts et à moyen terme des actions ponctuelles précises de soutien aux entrepreneurs".

Barbara Trachte (Ecolo), secrétaire d'Etat chargée de la Transition économique, a pour sa part souligné que "cette crise a par ailleurs fait prendre conscience à de nombreuses personnes qu'il est urgent de changer la façon dont fonctionne notre économie. Il faut en effet que nos entreprises puissent prendre en considération l'impact de leurs activités sur les hommes et sur l'environnement. hub.brussels participe à ce changement de paradigme".

La stratégie de hub.brussels s'articule autour de quatre axes, à savoir l'universalité, l'accessibilité, la transition, mais aussi l'attractivité. Pascal Smet (one.brussels/spa), secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur, a expliqué que "hub.brussels se doit de soutenir l'attractivité de Bruxelles en suscitant l'intérêt de nouveaux investisseurs à impact positif pour les Bruxellois et en renforçant l'attractivité touristique de la Région".