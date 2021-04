Un nouvel ensemble de logements a vu le jour à Forest. Il permettra d'accueillir des familles nombreuses. "Avec le projet Huileries, Forest dispose aujourd’hui de 59 nouveaux logements passifs pourvus de balcons et de terrasses. 46 de ces logements disposent de trois chambres et plus pour répondre à la demande des familles nombreuses à la recherche d’un logement dans la commune", précise la secrétaire d’État au Logement Nawal Ben Hamou (PS).

Chaque logement du projet Huileries dispose d’une terrasse à laquelle on accède par une large baie vitrée qui contribue également à la luminosité des appartements. L’auteur de projet, le bureau BOB 361, a opté pour des façades en bois et béton. Les intérieurs présentent également de belles finitions, avec un jeu de patchwork pour les carrelages au sol dans les séjours ou sur les murs des salles de bain.

© D.R.

Une attention particulière a été accordée à la durabilité des bâtiments : les logements sont très bien isolés, disposent d’un système de ventilation VMC double-flux, de panneaux solaires en toiture, et les baies vitrées orientées sud sont pourvues d’écrans automatiques qui s’actionnent en fonction de la lumière et du vent. Le site dispose d’une citerne de récupération des eaux de pluie, d’un potager collectif et d’un grand parking pour 144 vélos.

Les bâtiments s’articulent autour d’un espace vert central. La grande allée permet aux locataires des nouveaux logements de circuler facilement à travers le quartier et donne l’opportunité aux riverains de bénéficier de ces nouveaux aménagements.