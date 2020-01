Les pompiers sont intervenus vers 03h00, dans la nuit de mardi à mercredi, dans un immeuble situé rue Charles Hanssens à Bruxelles, où un incendie avait débuté dans la cave.

Les sept habitants, ainsi qu'un policier qui était arrivé pour les aider à évacuer, ont été emmenés à l'hôpital afin de vérifier s'ils n'avaient pas été intoxiqués par les fumées. "Le feu a pris au niveau des installations électriques dans la cave de l'immeuble. Il s'agit d'un court-circuit", a précisé le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

"Le feu a été relativement vite sous contrôle et les pompiers ont ensuite ventilé le bâtiment et vérifié la teneur en monoxyde de carbone dans l'air. Ils sont restés environ trois quarts d'heure sur place. Sibelga, le gestionnaire des réseaux gaz et électricité à Bruxelles, s'est également rendu sur place", a-t-il ajouté.