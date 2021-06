La RTBF et la commune de Saint-Josse-ten-Noode mettent en place un écran géant sur la place Saint-Josse. Y sera diffusé le match des huitièmes de finale des Diables Rouges, ce dimanche 27 juin à 21h.

"Les récents assouplissements nous permettent d’offrir cette bulle d’oxygène et de joie à la population. Je me réjouis de partager la ferveur et l’ambiance de ce match avec nos habitants. Rendez-vous ce dimanche pour porter haut les couleurs de la Belgique", se félicité le bourgmestre Emir Kir;