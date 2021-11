Hier après-midi, Ibrahim Ouassari s’est vu remettre le prix de "Brusseleir van’t joêr 2021" à la Fleur en Papier Doré, rue des Alexiens dans le centre de Bruxelles. Ce lieu célèbre de Bruxelles a réuni de nombreux talents célèbres, dont notamment René Magritte. Interview sans concession du jeune Molenbeekois qui a co-fondé Molengeek. "Il manque des compétences et des écoles adaptées. On a un système scolaire qui convient à beaucoup de jeunes. Mais pour d’autres, il ne convient pas. J’en suis l’exemple : j’ai quitté l’école à 16 ans et aujourd’hui, je suis Brusseleir de l’année. (...) La discrimination commence en gardienne. Ça veut dire qu’à partir du moment on ne peut s’inscrire que dans des écoles du quartier, on n'a pas les mêmes chances. Il y a plein de talents inexploités. Pour l’instant, il y a des écoles pour préparer les élites de demain et des écoles de quartier où l’objectif c’est d’avoir encore des élèves à la fin de l’année. L’école n’évolue pas assez vite, mais y‘a des trucs qui se passent. Molengeek collabore avec certaines écoles pour mettre en place des programmes, des pédagogies qui parlent aux jeunes".