Les arrêts de travail se poursuivent à l'athénée royal Andrée Thomas.

Comme annoncé hier, les arrêts de travail se poursuivent pour une partie des professeurs de l'athénée royal Andrée Thomas, à Forest. Ce mardi midi, le corps enseignant a enfoncé le clou en se réunissant devant l'école entre 13h30 et 14h30. Il a été rejoint par des élèves de l'établissement et par des professeurs d'autres écoles du réseau FWB mais aussi d'une école communale de Forest.

"On était une trentaine environ et l'ambiance était bonne donc je pense que l'action est réussie", se réjouit une enseignante. Sur l'une des banderoles installées sur la façade de l'école, le slogan "ici meurt l'école publique". "A notre niveau, on défend de meilleures conditions de travail. Mais à un niveau plus global, c'est la sauvegarde de l'école publique qui est en jeu. On a vraiment l'impression d'être laissés à l'abandon et les déclarations du pouvoir organisateur et du ministre de tutelle n'arrangent rien : ils minimisent la gravité de la situation et pensent même à fermer des classes alors que Bruxelles manque de place."

Les enseignants de l'athénée poursuivront leurs arrêts de travail quotidiens cette semaine. Deux actions sont déjà prévues les 2 et 3 mars, après les vacances scolaires. "Nous avons aussi déposé un préavis de grève donc nous pouvons débrayer à tout moment."