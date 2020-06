L'émission Faroek sur VTM a diffusé le portrait robot d'un homme suspecté de tentative de viol. Les faits se seraient produits à Crainhem, en périphérie bruxelloise.

Le 17 février dernier, Manon, 18 ans, raconte avoir été suivie par un homme alors qu'elle se promenait dans son quartier. "J'ai senti que quelqu'un me suivait", raconte-t-elle. "J'ai commencé à marcher plus rapidement car j'avais peur et je voulais rentrer chez moi."

C'est là que l'homme l'a interpellée. "Il m'a agrippée et a commencé à me toucher. Il a aussi dit qu'il allait me violer. Je lui ai alors donné un coup de genou. Et lui m'a donné un coup de poing au visage. Nous sommes tombés tous les deux, puis j'ai commencé à courir pour me réfugier dans les buissons." Finalement, Manon est sortie de sa cachette à l'arrivée de son beau-père, quelques minutes après avoir reçu un appel de ses parents.

Aujourd'hui encore, elle a peur de sortir de chez elle. "Chaque fois que je vois un homme avec une grosse barbe, j'ai peur", dit-elle. "En en parlant, j'espère aller mieux et qu'on puisse retrouver le suspect."

Selon VTM, le suspect pourrait avoir fait d'autres victimes. En janvier, un homme a agressé une étudiante aux alentours de l'hôpital Saint-Luc. Il pourrait s'agir de la même personne.

Le parquet indique que l'homme s'exprime en français, mesure environ 1m85 qu'il est âgé entre 40 et 50 ans et qu'il porte une barbe épaisse. Au moments des faits, il portait une veste kaki avec un col en fourrure. Si vous pensez détenir des informations ce sujet, vous pouvez appeler le numéro gratuit 0800/30.300 ou envoyez un mail à avisderecherche@police.belgium.eu.