Un homme a été intoxiqué au CO (monoxyde de carbone), mercredi soir, dans son habitation à Koekelberg, a signalé jeudi le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Il a été emmené à l'hôpital dans un état grave. La cause de l'empoisonnement est un brasero que l'homme avait allumé dans son salon.

Les services d'urgence ont reçu un appel, mercredi soir vers 22h45, pour un homme souffrant, avenue Hoegaarden à Koekelberg. Lorsque les ambulanciers sont entrés dans l'appartement de la victime, leur détecteur de CO s'est immédiatement déclenché. Les ambulanciers ont prévenu les pompiers, ont ouvert les fenêtres et ont fait sortir la victime presque inconsciente. L'habitant était dans un état grave. Il a été transporté à l'hôpital par une équipe du Smur.

"La cause de l'intoxication était clairement le brasero allumé dans le salon", a déclaré Walter Derieuw. "Toutes les fenêtres étaient fermées, de sorte que les gaz de combustion s'étaient accumulés dans la pièce". L'appartement dispose du chauffage central, donc il n'y avait, a priori, pas de raison d'allumer un feu.

Le porte-parole des pompiers rappelle les règles élémentaires pour éviter tout accident d'empoisonnement au CO: faire installer des appareils de chauffe conformes et les faire contrôler régulièrement, prévoir une bonne évacuation des gaz de combustion, prévoir une bonne ventilation, et ne pas oublier d'aérer les pièces. Il est aussi utile d'être attentif aux alertes CO de l'IRM.