La vidéo date de jeudi dernier, journée de canicule historique en Belgique. Comme on peut le voir sur ces images, un voleur pénètre en plein jour, à 9h40 précisément, dans la caserne des pompiers de Bruxelles, celle de l'Héliport.





C'est juste au moment où le pompier du corps de garde s'absente, vraisemblablement pour une pause en vue de satisfaire ses besoins, que le voleur traverse la rue, veille à ne pas se faire repérer par une voiture qui entre dans la caserne, pour ensuite se diriger directement vers le corps de garde, où on le voit dérober un GSM qu'il prend soin de cacher dans son short, avant de repartir tranquillement, comme si de rien était. Sauf que la scène a été filmée.





Contacté par nos soins pour réagir à cette vidéo qui nous est parvenue par ailleurs, le président du SLFP Pompiers, Eric Labourdette, ne se dit pas surpris par ces images. "Scandalisé oui mais pas du tout étonné", s'exclame le défenseur des hommes du feu. "Cela fait des années que le SLFP réclame la sécurisation des casernes et rien ne bouge. On nous répond chaque fois qu'un audit est en cours mais rien n'avance. Après les attentats de Paris et Bruxelles, on a pourtant fait l'objet de plusieurs alertes. On nous demandait sans cesse d'être vigilants face au risque mesuré de vols de nos uniformes ou de nos véhicules. Et puis, plus rien. On entre dans nos casernes comme dans des moulins. Preuve en est, ce vol qui n'est, hélas, qu'un acte supplémentaire à d'autres déjà constatés tant à l'Héliport qu'ailleurs".