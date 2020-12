Son nouveau bureau sis avenue de la Toison d’or offre une vue imprenable sur la ville de Bruxelles, où elle fut échevine depuis 2006 avant d’être présidente du CPAS. Désormais, Karine Lalieux s’est vu proposer un nouveau défi en se retrouvant notamment chargée de Beliris, l’organe de coopération entre le fédéral et la région bruxelloise. Développement de la mobilité douce, revalorisation de la culture bruxelloise, cohésion sociale, etc. Elle dresse, pour La DH, les principaux chantiers qui l’attendent sous cette législature.

Vous attendiez-vous à être chargée de Beliris ?

"Je ne cache pas avoir envoyé un petit SMS à Paul Magnette pour lui faire part de mon souhait qu’une Bruxelloise se retrouve à la tête de Beliris. Il est important de montrer que le fédéral aime et aide Bruxelles. Si les Bruxellois ne se sentent pas bien dans leurs logements et dans leur mobilité, alors ce ne sera pas une ville accueillante. Il faut donc être là pour l’image internationale, pour les navetteurs, mais aussi pour le bien-être des Bruxellois et Beliris peut allier les trois."

Comment comptez-vous améliorer les relations entre Beliris et la Région bruxelloise, qui n’ont pas toujours été au beau fixe ?

"C’est une question de respect et de dialogue. À l’époque, Beliris a souvent estimé que parce qu’il s’agissait de l’argent du fédéral, il pouvait décider de ce qui était bon ou pas pour Bruxelles. Mais j’estime que c’est en dialoguant que l’on va coconstruire la ville de demain. Il ne faut pas croire que je vais mettre sous tutelle le ministre-président bruxellois, car c’est mon argent. Nous ne sommes plus dans ce modèle-là."

Le fonds Beliris a été indexé pour la première fois depuis 2013 et vous disposez désormais d’une enveloppe de 630 millions d’euros pour mener à bien les projets. Comment allez-vous affecter cette enveloppe ?

"Une chose est sûre, nous allons renforcer les projets en matière de mobilité douce. Nous finançons actuellement le développement du métro vers le nord de Bruxelles et nous allons développer le plan ‘réseau vélo Plus’. L’objectif est d’aménager des pistes cyclables sécurisées le long des talus de chemin de fer. À terme, les Bruxellois et les navetteurs pourront profiter d’un nouveau réseau cyclable de 17 km, hors circulation automobile."

Quels sont vos projets prioritaires en matière de culture ?

"Le dossier de rénovation du Conservatoire royal de Bruxelles me tient particulièrement à cœur. Il s’agit d’un dossier symbolique car il réunit la Communauté flamande et la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec le soutien de la Régie des Bâtiments et c’est Beliris qui en est le maître d’œuvre. Ce dossier illustre ce que peut être une Belgique de coopération et de respect, mais le dossier s’enlise faute de moyens financiers. Je tiens donc à prendre ce dossier à bras-le-corps en injectant des moyens supplémentaires pour concrétiser les travaux de rénovation. Il en va du rayonnement international de notre capitale !"

Quels sont les leviers à votre disposition pour améliorer la cohésion sociale dans les quartiers bruxellois ?

"Désormais, Beliris n’investit plus dans les contrats de quartiers mais bien dans les contrats de rénovation urbaine, qui couvrent des zones plus vastes. Il convient ainsi d’investir dans la rénovation des logements sociaux dont beaucoup sont des passoires au niveau énergétique, ce qui augmente les factures des ménages et ne correspond pas aux objectifs climatiques européens à rencontrer à l’horizon 2030. Il convient également de créer du lien entre les quartiers en développant les parcs, et de nouveaux espaces verts vont voir le jour à Anderlecht, Ixelles et Forest. On doit montrer qu’on est là pour les Bruxellois, c’est mon leitmotiv. Un effort supplémentaire va également être consenti pour rénover les piscines qui jouent un rôle social indispensable. On sait que cela représente un gouffre financier pour les communes, mais Beliris est là pour les soutenir."

En quoi votre longue expérience à la Ville de Bruxelles va être mise à profit dans le cadre de vos nouvelles fonctions ?

"Je veux être la femme du compromis et de la solution. Le citoyen s’est trop souvent senti abandonné lors de l’exécution des grands chantiers. Or, j’estime qu’à partir du moment où la communication est bonne, cela doit déjà amener 60 à 70 % d’adhésion. Je compte créer plus de liens entre les différents acteurs des chantiers. Prenons l’exemple du piétonnier du centre-ville. La méthodologie et la communication ont fait défaut dans ce projet, mais je ne connais personne qui souhaiterait revenir à la situation d’avant ! Un travail tout particulier va donc être fait pour accompagner davantage les riverains durant les chantiers."