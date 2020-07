Déploiement des pistes cyclables, généralisation de la zone 30 au 1er janvier, projet de péage urbain, etc. Les dossiers relatifs à la mobilité durant cette législature sont nombreux et, forcément, rencontrent des détracteurs tant cette problématique est clivante dans la capitale. Du côté du CDH, l’on estime que la plupart des intentions sont louables "mais c’est la méthode qui fait défaut", explique le député Christophe De Beukelaer, également vice-président de la commission Mobilité au Parlement bruxellois. Il développe, pour La DH, des propositions concrètes afin de désengorger la capitale.

Après un an de législature, quel regard portez-vous sur la politique de mobilité de la ministre Elke Van den Brandt (Groen) ?

"Nous soutenons plusieurs initiatives comme le déploiement des pistes cyclables ou la généralisation de la zone 30, mais sur la méthode, Elke Van den Brandt est beaucoup trop dogmatique. Je l’invite à avoir une méthode différente pour gérer la mobilité à Bruxelles. Il faut utiliser la méthode des start-up, donc penser à l’utilisateur en priorité en travaillant sur la méthode essai-erreur. C’est bien d’essayer des choses innovantes, mais il faut aussi reconnaître ses erreurs et savoir revenir en arrière. Il faut travailler avec intelligence et arrêter de faire de la com à tout va."

Vous avez toujours soutenu la ministre dans son projet de pistes cyclables alors, qu’est ce qui coince selon vous ?

"Oui, j’ai toujours été en faveur de la pratique du vélo et je trouve ça audacieux de se bouger pour créer des pistes cyclables. Mais j’appelle maintenant la ministre à ne pas tomber dans le dogmatisme. Il est temps de faire le bilan, de voir ce qui fonctionne ou pas et oser retourner en arrière. Je pense notamment à la piste cyclable sur la chaussée de La Hulpe qui pose des soucis avec énormément de reports de circulation dans les quartiers avoisinants. Certains tronçons du boulevard Général Jacques sont également encore trop dangereux pour les cyclistes."

La généralisation de la zone 30 se fera au 1er janvier. Une bonne manière d’apaiser la ville selon vous ?

"Encore une fois, dans l’intention, oui. Mais l’implémenter à partir du 1er janvier prochain, c’est beaucoup trop tôt car il faut encore faire un tas d’aménagements dans les communes. On aurait très bien pu reporter ce projet d’un an ou deux le temps de faire des aménagements convenables, or le gouvernement n’a prévu qu’un million d’euros pour ces aménagements et semble déterminé à avancer au plus vite ! Mais ce ne sont pas des simples panneaux qui vont inciter les automobilistes à réduire leur vitesse."

Le gouvernement est bien décidé à avancer sur le projet de péage urbain. Est-ce une bonne chose selon vous ?

"Non, cette approche punitive n’est pas la bonne. Nous proposons plutôt le bonus "Go Brussels" où l'on va rémunérer par un bonus quotidien de 3 € par trajet ceux qui délaissent leur voiture pour le train, vélo, covoiturage ou les transports publics. On sait facilement le faire avec les caméras ANPR qui sont déjà en place dans le cadre de la zone basses émissions. Ce bonus existe déjà à Rotterdam et il fonctionne très bien."

Quel impact aurait ce bonus "Go Brussels" au niveau de la circulation automobile ?

"À Bruxelles, nous avons 300 000 voitures qui circulent en heures de pointe. Nous avons calculé que 15 000 voitures pourraient être supprimées de la circulation chaque jour avec ce bonus, soit 5 % de la circulation automobile. En tout, cela coûterait 18 millions d’euros par an pour implémenter ce système. Si cela ne marche pas, cela ne coûtera rien puisqu’on ne rémunère que les personnes qui changent leur comportement sur une période de deux ans. Ce n’est qu’après l’instauration de ce bonus que l’on pourrait envisager un système plus coercitif comme le péage urbain, mais il faut d’abord proposer des alternatives crédibles (RER, aménagements cyclables sérieux, extension des transports en commun, etc.)."

Le PS est déterminé à avancer sur le projet de gratuité partielle de la Stib. Soutenez-vous cette proposition ?

"J’ai toujours été opposé à la gratuité de la Stib telle que présentée par le gouvernement. Cette mesure va coûter de 20 à 25 millions d’euros par an et n’aura aucun impact sur les embouteillages à Bruxelles. De plus, il n’y a toujours aucune étude qui montrerait l’utilité de la gratuité. Les Bruxellois sont demandeurs de plus de fréquence et de capacité, mais pas de la gratuité. On pense que cet argent serait mieux utilisé pour mettre en place le bonus Go Brussels."

Quelles sont vos pistes pour inviter la population à utiliser davantage le vélo ?

"L’une des pistes est le projet de sensor vélo qui se fait déjà à Bonheiden, dans la province d’Anvers. Tous les enfants ont reçu gratuitement un sensor sur leur vélo qui permettait de prouver qu’ils allaient bien à l’école à vélo. Si tel est le cas, les enfants reçoivent des points pour aller à la kermesse. Le taux d’élèves qui sont allés à l’école à vélo est passé de 12 % à 62 % après un an. Ce projet est tout à fait transposable à la réalité bruxelloise et pourrait être chapeauté au niveau communal."

Est-ce que ce projet ne risque pas d’entraîner des discriminations car tous les enfants ne peuvent se permettre d’aller à l’école à vélo ?

"On peut toujours trouver des problèmes à tout mais je pense que c’est une manière positive d’inciter les plus jeunes à faire du vélo. Il faut inciter avant de directement venir avec le bâton."