La police est la recherche des auteurs de coups et blessures commis le 30 mars dernier, vers 18h25, avenue de la Constitution à Ganshoren.

Un individu accompagné d'un enfant a giflé une homme âgé 75 ans qui rangeait le coffre de sa voiture. La victime est tombée au sol, a perdu connaissance et est encore, à ce jour, grièvement blessée. L'individu a pris la fuite en direction du parc Elisabeth. L'auteur a les cheveux rasés et une barbe. Au moment des faits, il était vêtu d'un pantalon de sport foncé et d'un T-shirt foncé avec une inscription blanche sur le devant. Il portait des lunettes de soleil et se déplaçait sur une trottinette électrique.

Il est demandé à cet homme de se manifester auprès des services de police. Si vous reconnaissez cet individu, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu. Cet avis est disponible sur www.police.be.