Ce n’est pas neuf. La zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles est en sous-effectif chronique. Régulièrement, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles rappelle qu’il manque environ 200 policiers à Bruxelles-Ixelles. Mis au jour lors du dernier conseil de police, cet effectif affiche une pénurie plus importante, de 311 équivalents temps-plein sur un total de 2 510, soit 12,4 % de l’effectif global selon l’état des lieux arrêté au mois d’août 2018.

La situation du personnel administratif est plus inquiétante encore. Le cadre prévoit 505 équivalents temps-plein, il en manque 87 (soit environ 17 % par rapport au cadre). Cet état des lieux ne prend pas en compte le personnel en arrêt maladie, suspendu ou en détachement.

La situation devrait s’améliorer l’année prochaine. Le conseil de police a validé l’ouverture de 131 postes pour le cadre opérationnel et de 7 postes pour le cadre administratif et logistique. Les premières recrues arriveront au plus tôt à partir du mois de mars de l’an prochain.

Pour le chef de groupe MR au conseil de police Geoffroy Coomans de Brachène, 131 nouvelles recrues pour le cadre opérationnel et 7 pour le cadre administratif et logistique, c’est largement insuffisant. "Nous avons validé la proposition car nous n’avons pas le choix. Mais je suis bien plus que dubitatif. Je ne peux pas croire qu’il n’y a pas de moyens pour trouver du personnel policier et administratif pour la zone de police. Lors de nos débats, nous avons plaidé pour plus d’engagements, plus de moyens accordés à la zone de police. On nous a rétorqué que, de toute manière, nous ne réussirions pas à trouver du personnel. Je trouve l’argument un peu facile. Philippe Close ne prend pas ses responsabilités sur ces problèmes d’engagement, sur le fait qu’il n’arrive pas à fidéliser le personnel policier. Il dit toujours ‘je vais agir, je vais engager’ . Au-delà de ces déclarations très encourageantes et des recrutements, on constate que les problèmes ne sont pas réglés. Rassurer, c’est de bonne guerre. Mais ça n’est pas faire le job sur le terrain. "

C’est le sous-effectif chez les inspecteurs principaux qui inquiète le plus le MR bruxellois. Le cadre en prévoit 410, il y en a 218. "Il en faudrait quasi deux fois plus. Et l’on prévoit d’en embaucher que 17. C’est vraiment très inquiétant car ces inspecteurs principaux gèrent les équipes d’inspecteurs. Soit le cadre légal est surévalué mais j’ai du mal à y croire, soit il y a un gros problème sur les choix politiques effectués par la majorité."

En 2011 déjà , les libéraux bruxellois s’inquiétaient de la pénurie de personnel au sein de la plus grande zone de police du pays. "À chaque fois, on nous répondait qu’on allait recruter, on se plaignait du manque de financement… Et oui, il y avait des recrutements. Mais on oubliait de dire que le personnel s’en allait aussi. J’ai l’impression que nous remplissons le tonneau des Danaïdes. Et que personne ne trouve de solution pérenne au problème de sous-effectif", conclut le libéral.