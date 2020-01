Une dizaine de panneaux 'Parc sans tabac' ont été installés aux entrées du parc.

Plusieurs lecteurs de La DH ont été interpellés par une série d'affiches (une petite dizaine) placardées aux entrées du parc de Bruxelles, plus connu sous le nom de parc Royal. On y lit clairement, en trois langues : parc sans tabac. Les pancartes sont accompagnées d'une citation, ici de Mark Twain, là de Douglas Admas. Renseignements pris, l’initiative ne vient pas la Ville de Bruxelles et de son échevine en charge des parcs bruxellois l’Ecolo Zoubida Jellab. Elle ne vient pas non plus de Bruxelles-Environnement (qui ne gère pas le parc, soit dit en passant). Autrement dit, ces affiches n'ont aucune valeur contraignante.

Au cabinet de l'échevine bruxelloise, on ne sait pas qui est à l'origine de cette campagne, ciblée sur le parc de Bruxelles uniquement. "Cela ne vient pas de nous et on ne sait pas qui a installé ces panneaux mais je partage l'idée", commente Zoubida Jellab avant de rappeler qu'il est déjà interdit de fumer dans les plaines de jeux. L'Ecolo projette d'ailleurs d'interdire la cigarette dans l'ensemble des parcs gérés par la Ville de Bruxelles. "Cela fait partie des projets que nous comptons mettre en oeuvre cette année", poursuit-elle. "Nous devons encore lancer le marché relatif à la signalétique et voir, dans quelle mesure, nous pouvons mettre du personnel pour s'assurer que la mesure sera respectée."

Pour mémoire, la Ville de Bruxelles a augmenté l'amende pour jets de mégots en rue. La mesure devrait être effective au 1er février prochain. La tutelle régionale doit encore donner son accord.