Voici les chiffres des meurtres et assassinats dans la capitale au temps de la Covid-19.

Faut-il y voir un effet de la pandémie et de la crise sanitaire ? La criminalité physique la plus violente à Bruxelles, celle des meurtres et des assassinats, a atteint, en 2020, son seuil historique le plus bas.

Les autorités judiciaires n’ont tout simplement jamais relevé si peu de crimes dans la capitale que l’an dernier, selon les données communiquées par Stéphanie Lagasse, porte-parole du parquet de Bruxelles.

(...)