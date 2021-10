Il n'y a quasiment plus de nuisances liées à l'alcool sur le piétonnier Bruxelles M. L. © DEMOULIN BERNARD

Depuis la mise en place de cette interdiction, en février 2020 - uniquement la nuit à l'époque -, 1 893 PV ont été dressés pour consommation d'alcool dans le périmètre concerné. Dont 1 225 uniquement pour le mois de février 2020, soit le premier mois de l'entrée en vigueur de l'interdiction, conscrite au piétonnier et rues adjacentes. A ce moment, les contrôles étaient bien plus nombreux et le public pas forcément encore au courant de la mesure. Par la suite, le nombre d'infractions fut minime : 2 en avril 2020, 5 en mai, 27 en juin, 27 en juillet, 6 en août, 0 en septembre, 33 en octobre (date où le périmètre est étendu jusqu'aux quartier des quais : Marché aux Porcs, etc.).