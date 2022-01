Jeudi dernier, la zone de police de Bruxelles Capitale Ixelles a arrêté un suspect qui vendait des stupéfiants dans une plaine de jeux située rue du Grand-Serment, dans le quartier Dansaert. En septembre, des drogues avaient été découvertes dans un sac sous le toboggan de la plaine de jeux. Au cours d'une observation le 20 janvier, une patrouille a pris un suspect en flagrant délit de vente de stupéfiants dans ladite plaine de jeux.

Le suspect a tenté de prendre la fuite, mais a glissé et a pu être intercepté par les inspecteurs. Dans sa course, il a jeté un sac contenant 25 boulettes de cocaïne, ayant un poids total de 6,6 grammes. Dans le petit parc de la plaine de jeux, six autres boulettes de cocaïne ont été trouvées, enfouies à quelques centimètres de profondeur dans le sol.

Lors d'une fouille au commissariat, une petite quantité de cannabis a également été trouvée. Après avoir été privé de sa liberté et relaxé après son audition, le suspect a reçu une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel.